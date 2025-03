Investment: Platzt die Goldblase demnächst?

Aaron Alber, Goldexperte von Raiffeisen Research, über den Höhenflug des Goldpreises im Gespräch mit Christian Neuhold.

Der Goldpreis hat vor einigen Tagen ein All-Time High erreicht. Ist das das Ende eines Gold-Hypes, oder wird sich dieser Anstieg noch fortsetzen?

Der Goldpreis (USD) hat in der Tat eine starke Entwicklung hinter sich. Nach einem satten Plus von 27 Prozent im Vorjahr konnte er auch heuer bereits mehr als zehn Prozent zulegen und damit alle übrigen Assetklassen wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe outperformen. Der breite Aktienindex MSCI World verzeichnete im selben Zeitraum etwa nur die Hälfte, also ein Plus von fünf Prozent. Meiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die magische Marke von 3.000 US-Dollar je Unze fallen wird. Inflationsbereinigt notiert der Goldpreis übrigens noch immer rund 17 Prozent unter seinem Allzeit-Hoch aus dem Jahr 1980.

Was ist der Grund für diese Goldrallye?

Die Gründe sind mannigfaltig. Die Inflation ist von ihren Hochs zwar deutlich zurückgekommen, erweist sich aber als recht zäh, und steigende Inflationserwartungen, befeuert durch einen etwaigen Handelskrieg im Lichte von Zöllen, begünstigen Gold. Ein sehr starker Treiber in den letzten drei Jahre waren die Zentralbankkäufe, welche in diesem Zeitraum die doppelte Menge als in den zehn Jahren davor kauften und damit in etwa ein Viertel der globalen Nachfrage stellten. Diese wollen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar verringern, um Ungemach im Falle von Finanzsanktionen zu verhindern, wie das etwa im Fall von Russlands Währungsreserven geschehen ist. Sehr aktiv sind hier die Notenbanken der Emerging Markets, allen voran China, das lediglich rund fünf Prozent seiner Reserven in Gold hält und damit viel Aufholpotenzial hat. Will die Chinesische Notenbank (PBoC) hier in die Gegend von 50 bis 60 Prozent Goldanteil bei seinen Reserven kommen, bräuchte es das weltweite Goldangebot (Förderung + Recycling) von drei bis vier Jahren. Nicht zu unterschätzen sind auch die latente Staatsschuldenproblematik und geopolitische Krisen oder konjunkturelle (Rest-)Risiken. Alles in allem bleiben die genannten Unterstützungsfaktoren auch weiterhin erhalten und werden für eine robuste Entwicklung des Edelmetalls im Jahr 2025 und darüber hinaus sorgen.

Was bedeutet das für Anleger? Soll man als Privatperson noch Gold kaufen, oder muss man mit Verlusten rechnen, da der Preis wieder sinken wird?

Gold ist ein schwankungsfreudiges Finanzinstrument bzw. Produkt, und Anlegern sollte klar sein, dass die Preisentwicklung keine Einbahnstraße ist. Mit starken Preisrückgängen – etwa in Richtung 2.000 US-Dollar pro Unze oder darunter – rechnen wir nicht, da etwaige Preisrückgänge sofort eine noch stärkere Nachfrage nicht nur seitens der Notenbanken sondern auch von Privaten und institutionellen Investoren nach sich ziehen würden, die bislang nicht dabei waren. Anlegern, die das aktuelle Preisniveau nach dem starken Anstieg zu hoch erscheint, bietet sich mit einem Investment in Goldminenaktien eine Alternative an. Diese sind bei Weitem nicht so stark gestiegen wie das Edelmetall selbst. Weil die Förderkosten nicht so stark zugelegt haben wie der Goldpreis, hat sich deren Rentabilität deutlich verbessert, was unserer Meinung nach – bei den von uns beobachteten Unternehmen – ein höheres Kursniveau rechtfertigt.

Wie sollte man Gold in sein privates Portfolio einplanen, sprich: Wie viel Prozent seines Ver­mögens sollte man maximal in Gold anlegen?