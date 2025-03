Demos in Deutschland für Erhalt von Industriearbeitsplätzen

Gegen den Abbau von Arbeitsplätzen in der Industrie sind laut Gewerkschaften am Samstag in Deutschland fast 80.000 Menschen auf die Straßen gegangen. In fünf Städten seien insgesamt 77.000 Beschäftigte dem Aufruf gefolgt, so die IG Metall und die Industriegewerkschaft IGBCE. Allein in Köln hätten 23.000 Menschen für ein modernes Industrieland, einen starken Sozialstaat und sichere Arbeitsplätze demonstriert. Weitere Demos gab es in Hannover, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart.

von APA