Dark Factories: Die vollautomatisierte Zukunft der Industrie

Sind Dark Factories schon die Gegenwart oder noch ferne Zukunft? Der aktuelle Stand zeigt ein gemischtes Bild. Zwar gibt es bereits einige Vorzeigeprojekte und Branchen, in denen nahezu lights-out produziert wird, doch von einer breiten Durchsetzung sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Vollständig autonome Fabriken bleiben bislang die Ausnahme – meistens in sehr speziellen Bereichen oder als Pilotprojekte großer Technologiekonzerne.

Ein bekannter Vorreiter ist der erwähnte Roboterhersteller Fanuc in Japan, der bereits seit 2001 seine Industrieroboter in einer weitgehend menschenleeren Fabrik fertigt. Auch andere Beispiele zeigen, dass die Technik prinzipiell funktioniert: In einem Werk des Elektronikkonzerns Philips in den Niederlanden stellen 128 Roboterarme rund um die Uhr Elektrorasierer her, während nur noch eine Handvoll Menschen am Ende der Linie die Qualitätsprüfung überwacht. In der Halbleiterindustrie – etwa bei der Herstellung von Mikrochips – sind hochautomatisierte Reinräume schon lange Realität; hier laufen die Prozesse unter strengen Umweltbedingungen zum Großteil automatisiert ab, und menschliches Personal greift nur bei Wartungen oder Fehlern ein. Diese Fälle demonstrieren, dass Lights-Out-Fertigung machbar und in bestimmten Szenarien rentabel ist.

Gleichzeitig sind solche Anlagen oft auf sehr klar umrissene Aufgaben beschränkt. Dark Factories findet man vor allem dort, wo gleichbleibende Massenproduktion und hohe Reinheits- oder Sicherheitsanforderungen zusammenkommen. Beispiele sind die Produktion von Standard-Elektronikkomponenten, von Autos oder auch von Lebensmitteln mit hohem Kontaminationsrisiko, wo jeder menschliche Kontakt ein Problem darstellen könnte. In solchen Umfeldern lohnt es sich besonders, auf Roboter zu setzen. So hat etwa der chinesische Elektronikfertiger Foxconn bereits vor einigen Jahren Teile seiner Smartphone-Produktion automatisiert und Tausende Arbeitskräfte durch Roboter ersetzt. In China insgesamt treibt die Regierung im Rahmen der Initiative „Made in China 2025“ vollautomatisierte Fabriken gezielt voran – mit großzügigen Investitionen in Robotertechnik und KI. Die Zahl der installierten Industrieroboter in chinesischen Fabriken schießt jedes Jahr in die Höhe, und manche Werke experimentieren bereits damit, ganze Fertigungslinien ohne Licht und Personal zu betreiben. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Vision der Dark Factory ernsthaft verfolgt wird und technisch immer näher rückt.

Trotzdem gilt: Die Mehrheit der Fabriken setzt weiterhin auf Menschen – und wird dies absehbar auch tun. In den allermeisten Produktionsbetrieben weltweit sind vollautomatisierte Geisterschichten eher die Ausnahme als der Normalfall. Häufig nutzen Unternehmen einen Mittelweg: Sie automatisieren so weit wie sinnvoll, belassen aber Menschen in Schlüsselrollen. Ein verbreiteter Ansatz ist zum Beispiel, Maschinen nachts autonom weiterlaufen zu lassen (eine “Geisterschicht”), während am Tag menschliche Fachkräfte anwesend sind, um flexibel einzugreifen. Diese Teil-Automatisierung erhöht bereits die Produktivität, ohne die kompletten Risiken einer Dark Factory in Kauf nehmen zu müssen.

Viele Experten sind sich einig, dass die Zukunft der Industrie eher in “smarten” Fabriken liegt als in vollständig dunklen. Smart Factory bedeutet, dass alle Prozesse digital vernetzt und hochautomatisiert sind, der Mensch aber als flexible Kontrollinstanz und Problemlöser weiterhin eingebunden bleibt. Kollaborative Roboter (sogenannte Cobots) etwa arbeiten direkt mit menschlichen Kollegen zusammen und kombinieren so die Stärken beider Seiten: die Ausdauer und Präzision der Maschine mit der Anpassungsfähigkeit und Kreativität des Menschen. Dieses Konzept scheint für die breite Masse der Unternehmen praktikabler zu sein, als die radikale Vision einer Fabrik ganz ohne Personal.

Die Dark Factory ist zweifellos ein faszinierendes Zukunftsbild der Industrieproduktion. Dank rascher Fortschritte bei Robotik und künstlicher Intelligenz rückt sie technisch immer näher in den Bereich des Möglichen. Bereits heute demonstrieren einzelne Anlagen, welches Potenzial in der vollautomatisierten Produktion steckt: maximale Auslastung, geringere Kosten und gleichbleibend hohe Qualität. Gleichzeitig dürfen die Herausforderungen nicht übersehen werden – von hohen Kosten über technische Grenzen bis hin zu sozialen Fragen. Wahrscheinlich ist, dass wir in den kommenden Jahren mehr Lights-Out-Fertigung in ausgewählten Bereichen sehen werden, während in den meisten Fabriken Mensch und Maschine weiterhin Hand in Hand arbeiten. Die Fabrik der Zukunft wird damit nicht zwingend stockdunkel sein, aber sie wird auf jeden Fall smarter, vernetzter und stärker automatisiert sein als heute.