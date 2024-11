Black Friday: Milliardenumsätze, Schnäppchenfieber – und wie Sie clever profitieren

Der Black Friday ist längst nicht mehr nur ein amerikanisches Phänomen. Auch in Europa, insbesondere in Österreich und Deutschland, stürzen sich jedes Jahr Millionen auf die versprochenen Rabatte. Doch was als Shopping-Fest gefeiert wird, birgt nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern auch Risiken – sowohl für die Konsumenten als auch für den Markt.

Während Einzelhändler, Online-Shops und Dienstleister Milliardenumsätze generieren, rückt das Verhalten der Verbraucher zunehmend in den Fokus. Mit der richtigen Strategie kann der Black Friday tatsächlich Schnäppchen hervorbringen – ohne zur Kostenfalle zu werden.