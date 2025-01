Bericht: Pfand für Bierflaschen steigt auf 20 Cent

Quasi über Nacht steige demnach auch der Wert bereits eingelagerter Flaschen mit 9 Cent Pfand, für die man später auch 20 Cent bekomme. Das mache die Branche nervös, heißt es im Zeitungsbericht. Daher sei der genaue Zeitpunkt des von Branchenkennern schon erwarteten Pfandkostenanstiegs ein wohl gehütetes Geheimnis.

Von den 20 Cent versprächen sich Österreichs Brauer genug Anreiz, um ausgetrunkene Gebinde nicht mehr der Bequemlichkeit halber im Glascontainer oder Restmüll zu entsorgen. Zugleich soll das höhere Pfand Bierliebhaber nicht abschrecken, zur wiederbefüllbaren Flasche zu greifen. Eine Erhöhung auf 25 Cent, die die jüngste Verordnung für Dosen und PET-Flaschen vorsieht, schien der Branche, die in diesen Belangen an einem Strang zieht, übertrieben, so "Der Standard".