„in hot water“: Neuer Film zeigt die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane

Der Klimawandel macht vor unseren Ozeanen nicht halt – das zeigt der Film In Hot Water, den der WWF und das Londoner Animationsstudio NOMINT bei der COP29 vorgestellt haben. Der Stop-Motion-Film visualisiert eindrucksvoll die Bedrohungen durch steigende Meerestemperaturen und marine Hitzewellen und mahnt zu sofortigem Handeln.

Eine eindringliche Geschichte

Unterlegt mit einer Neuinterpretation von Radioheads No Surprises folgt der Film einem Jungen, der in die lebendige Unterwasserwelt eintaucht. Doch die zunehmende Erwärmung verwandelt die Idylle in ein Albtraum-Szenario aus sterbenden Korallen und zerstörten Lebensräumen. Der Junge flieht aus dem kochenden Meer und erblickt eine überhitzte Erde – ein eindrückliches Symbol für die Dringlichkeit des Klimaschutzes.