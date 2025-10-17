Sicher versorgt mit Wärme aus Wien

Wichtige Rollen spielen dabei Großwärmepumpen und die Tiefengeothermie. Bereits heute versorgt die Großwärmepumpe bei der Kläranlage ebswien 56.000 Wiener Haushalte. Sie nutzt dafür die Restwärme des gereinigten Abwassers und Ökostrom aus dem nah gelegenen Kraftwerk Freudenau. Etwa die Hälfte der Fernwärme kommt derzeit noch aus großen Kraftwerken, die mit Gas betrieben werden. Diesen Anteil reduziert Wien Energie Schritt für Schritt. Rund ein Drittel der Wärme stammt aus der Müllverbrennung.

Außerdem nutzt Wien Energie Abwärme, die ansonsten verloren gegangen wäre: In Oberlaa werden fast 2.000 Wohnungen mit Fernwärme versorgt, die aus dem gebrauchten Badewasser der Therme Wien erzeugt wird. Auch die Back­öfen beim Schnittenfabrikanten Manner in Hernals heizen mehrere hundert Haushalte in der direkten Umgebung.

Die Fernwärme von Wien Energie wird Stück für Stück regionaler, umweltfreundlicher und unabhängig von Energieimporten. Das bedeutet stabile Preise für die Wienerinnen und Wiener.