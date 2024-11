Sauberer Wasserstoff in großen Mengen

Ein wichtiger Punkt ist der CO 2 -Fußabdruck bei der Herstellung von Wasserstoff (H 2 ). Heute wird Wasserstoff durch Dampfreformierung hergestellt. Dieser Prozess hinterlässt einen CO 2 -Fußabdruck, der ungefähr bei 10 bis 12 kg CO 2 pro kg H 2 liegt. Heute schon umsetzbar ist die Elektrolyse, wo wir je nach verfügbarer Energie zwischen 0,7 bis 1,8 kg CO 2 pro kg H 2 erzeugen, also deutlich weniger.

Der Nachteil der Elektrolyse ist, dass bei Herstellung sehr viel Energie verbraucht wird. Daher versuchen wir, mit der Methanpyrolyse einen innovativen Beitrag zu leisten. Denn bei der Methanpyrolyse können wir mit der gleichen Menge an verfügbarer erneuerbarer Energie vier- bis fünfmal so viel Wasserstoff mit einem relativ geringen CO 2 -Fußabdruck (2–2,5 kg CO 2 pro kg H 2 ) herstellen. Wir bezeichnen diesen Wasserstoff mit dem Begriff „Low-Carbon Hydrogens“.