Phlegräische Felder: Supervulkan in Italien rumort gefährlich

In den vergangenen zwei Jahren kam es zu mehreren spürbaren Beben, die in der Region teils Panik auslösten. September 2023 registrierten die Messstationen zwei der stärksten Erdstöße seit vier Jahrzehnten: Am 7. September bebte die Erde mit Magnitude 3,8, am 27. September mit 4,2​. Die Bewohner von Pozzuoli und dem Neapler Stadtteil Agnano meldeten Risse in Wänden; in Teilen der Region fiel zeitweise der Strom aus​.

Am 20. Mai 2024 folgte dann ein Beben der Magnitude 4,4 – das stärkste Ereignis in den Phlegräischen Feldern seit 1984. Sein Zentrum lag im Krater der Solfatara, nur wenige Kilometer unter der Oberfläche. Mehrere Gebäude in Pozzuoli wurden vorsorglich evakuiert, nachdem Mauern Risse gezeigt hatten. Dem Hauptbeben ging ein Schwarm von über 150 kleineren Erdstößen voraus, der auch am Folgetag anhielt. Die Bevölkerung reagierte verunsichert – viele verbrachten die Nacht im Freien.

März 2025: In den frühen Morgenstunden des 13. März bebte die Erde erneut mit Magnitude 4,4, diesmal unter dem Golf von Pozzuoli in nur ca. 2 km Tiefe. Häuser wackelten bis ins Stadtzentrum von Neapel. Bilder zeigten herabgestürzte Mauerteile und zersprungene Fensterscheiben. In der Kleinstadt Pozzuoli stürzte eine Zwischendecke ein und verletzte eine Frau schwer. Fünf Nachbeben erschütterten die Region in den folgenden Stunden und steigerten die Unruhe der Anwohner. Viele Menschen rannten in Panik auf die Straßen. „Es fühlte sich an, als ob die Apokalypse beginnt“, zitiert die Presse einen verängstigten Einwohner. Wissenschaftler betonen jedoch, dass einzelne Beben – so stark sie auch sein mögen – nicht zwangsläufig einen unmittelbar bevorstehenden Vulkanausbruch ankündigen. Dennoch gilt: Je länger die Phase erhöhter Aktivität andauert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Vulkan einen neuen Weg an die Oberfläche bahnt.