Neptun Staatspreis 2025: Österreichs innovativste Wasserprojekte ausgezeichnet

In der Kategorie WasserFORSCHT überzeugte die Donau Chemie AG mit ihrer Innovation DONAU PAC © AQUACLEAR. Die biobasierte Aktivkohle filtert Medikamentenrückstände, Kosmetika und Pestizide aus Abwässern – ein Fortschritt im Gewässerschutz.

Der Publikumspreis ging an das grenzüberschreitende Bildungsprojekt „Let’s flow together!“ des Umwelt-Bildungs-Zentrums Steiermark, das mit österreichischen und slowenischen Schulklassen Bewusstsein für Klimaanpassung an der Mur geschaffen hat.

In der Kategorie WasserREGIONAL wurde das Renaturierungsprojekt der Aschach in Waizenkirchen (Oberösterreich) ausgezeichnet. Der ehemals stark regulierte Fluss wurde durch gezielte Maßnahmen in einen naturnahen Zustand zurückgeführt – ein Modellprojekt für weitere Gemeinden.

Den ersten Platz in der Kategorie WasserKREATIV holte sich das wellenklaenge Festival aus Lunz am See, das seit Jahren die klangliche Welt unter Wasser künstlerisch erfahrbar macht.

Beim regionalen Wettbewerb WasserWIEN wurde Marius Holzapfel für sein Foto „Bienen so durstig wie Elefanten am Zentralfriedhof“ prämiert.