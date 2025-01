studierte Biologie mit Schwerpunkt Zoologie an der Universität Salzburg. Nach seinem Doktorat an der Uni Graz machte er „einen Abstecher in die Software-Industrie“. Anschließend spezialisierte sich Schmickl an der Uni Graz auf Verhaltensforschung der Schwarmsysteme. Schmickl leitet das Artificial Life Lab der Uni Graz und ist Gründer und Leiter des Projekts „Colibri“ (Complexity of Life in Basic Research and Innovation).