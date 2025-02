Astrophysik: Eine neue Art von Sternen

studierte Technische Physik an der Universität Lund (Schweden). Ihre Dissertation in Astrophysik absolvierte sie in Lund und Amsterdam. Danach war sie als Postdoc an den Carnegie Observatories in Pasadena (USA) tätig. Im September 2023 kam sie ans ISTA in Klosterneuburg. Götberg wurde vom „Time Magazine“ im Dezember 2024 auf die Liste der aufstrebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt gesetzt.