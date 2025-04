Visual Intelligence: So startet man Apples Erklärmaschine

Und wie startet man Visual Intelligence? In der Kamera-App auf jeden Fall schon einmal nicht. Vier Möglichkeiten gibt es, hier ist eine Anleitung.

Ab dem iPhone 15 gibt es statt des Ein-/Ausschalters für den Klingelton an der linken Seite des iPhones die Aktionstaste. Sie kann mit einigen Funktionen belegt werden.

Achtung: Das funktioniert nur bei den iPhones 15 Pro, 15 Pro Max und allen iPhones 16. Das iPhone 15 unterstützt kein Apple Intelligence und damit auch kein Visual Intelligence.

Links Taschenlampe, rechts Kamera. So sieht der Sperrbildschirm bei den meisten iPhones aus. Das lässt sich aber einfach ändern.

Am iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max gibt es an der rechten Gehäuseseite die Kamerasteuerungstaste. Wer sie etwas länger gedrückt hält, startet Visual Intelligence.

Während die Funktionalität von Visual Intelligence schon im erwartbaren Rahmen funktioniert, wirkt die Integration ins iPhone noch etwas unfertig. Auch dadurch, dass sich noch keine vorhandenen Bilder im Fotoalbum überprüfen lassen. Sie müssen direkt über die Funktion aufgenommen werden. Weitere Punkte:

Andernorts ist Visual Intelligence offenbar ein wenig weiter. Wie das Fachportal "heise online" berichtet, lassen sich damit in den USA etwa Restaurants reservieren oder Bestellungen bei Lieferdiensten aufgeben. Weitere Features könnten folgen.