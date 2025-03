Vernetzte Bäume senken laut Schweizer Studie das Sterberisiko

In Grätzeln mit vielen und sinnvoll angeordneten Bäumen ist das Sterblichkeitsrisiko tiefer als anderswo. Das zeigten Forschende der ETH Zürich in einer neuen Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet Planetary Health". Große, zusammenhängende Baumflächen scheinen dabei mehr gesundheitliche Vorteile zu bieten als verstreute, fragmentierte Grünflächen, wie die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (ETH Zürich) in einer Mitteilung zur Studie erklärte.

von APA