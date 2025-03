Trockenheit und Hochwasser durch Amazonas-Abholzung

Die Abholzung des Amazonas-Regenwalds begünstigt neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge sowohl verstärkte Dürren als auch Überschwemmungen. Wie Forscher aus China und Thailand in einer in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie darlegen, führt die meist illegale Rodung dazu, dass es in der Regenzeit zwischen Dezember und Februar mehr und in der Trockenzeit von Juni bis August weniger regnet.

von APA