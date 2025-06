techConference 2025: Microsoft bringt geballte Tech-Kompetenz nach Wien

Die Messe Wien wurde am 3. und 4. Juni 2025 zum Hotspot der heimischen und internationalen IT-Szene: Bei der techConference 2025, dem wohl bedeutendsten Microsoft-Tech-Event des Jahres in Österreich, versammelten sich Hunderte IT-Expert:innen, Entwickler:innen, Entscheider:innen und Innovationsführer:innen, um über aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, IT-Security, Cloud-Infrastruktur und Business Applications zu diskutieren.

In zahlreichen Keynotes, Fachsessions, Live-Demos und Use Cases teilten mehr als 100 Top-Speaker ihr Know-how – darunter bekannte Persönlichkeiten wie Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, Paula Januszkiewicz, internationale Security-Expertin und CEO von CQURE, sowie zahlreiche MVPs und Senior Architects.

Unter dem Motto „Meet the Minds of TC25“ standen nicht nur technologische Innovationen im Fokus, sondern auch der direkte Austausch zwischen Branchenpionier:innen und dem Fachpublikum. Besonders hoch im Kurs: praxisnahe Einblicke in den produktiven Einsatz von GenAI und Low-Code-Plattformen, Strategien zur Cloud-Migration sowie Best Practices im Umgang mit hybriden Bedrohungsszenarien.