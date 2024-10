Mit Ängsten richtig umgehen

Jeder Mensch verspürt ab und zu Angst. „Dieses Gefühl auszuschalten, wäre ganz schlecht“, erklärt Nicola Winter. „Denn das Gehirn versucht, damit eine Nachricht zu geben.“ Dabei gebe es zwei unterschiedliche Arten von Angst. „Einerseits gibt es reale Risiken, wie beispielsweise abzustürzen. Ich tue alles dafür, dass es nicht passiert und ziehe daraus die Motivation, es richtig zu machen.“

Das andere sei dieses diffuse Gefühl von Angst, das man z. B. manchmal auch in den Bergen bekommt. „Wenn ich in diesem Bereich Profi bin, muss ich auf das Gefühl hören“, so die Pilotin. Das habe nichts mit Phobien zu tun. In dem Fall ist es wichtig, kurz innezuhalten und zu bewerten, ob es einen realen Hintergrund gibt – und dementsprechend zu handeln.

Von der Jet- zur Hubschrauberpilotin

Nicola Winter gehört zu jenen Menschen, die immer wieder gerne Neues ausprobieren. 2018 trat sie aus der Bundeswehr aus und war ab 2021 Doktorandin der Weltraumwissenschaften an der University of North Dakota (USA). Seit 2022 ist sie Reserveastronautin und ab Ende des Jahres wird sie als Rettungshelikopter-Pilotin tätig sein. Denn ihr Ziel sei es auch immer gewesen, anderen Menschen zu helfen.