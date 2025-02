Startschuss für knapp 200 neue Kulturprojekte an Schulen

Ziel der Zusammenarbeit mit den Kultureinrichtungen - von kleinen Vereinen bis hin zu bekannten Institutionen - ist es, den Schülerinnen und Schülern neue Perspektiven auf Kunst und Kultur zu eröffnen, selbstbestimmtes Lernen zu fördern und nachhaltige Erfahrungen zu ermöglichen, die über den klassischen Unterricht hinausgehen. Die Aktivitäten würden sowohl in Kultureinrichtungen als auch im öffentlichen Raum stattfinden und zur Belebung der jungen Kulturszene in Österreich beitragen, so OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice.