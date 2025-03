SPÖ verkündet Pläne zum MUK-Standort am Otto-Wagner-Areal

Die SPÖ ist am Dienstag mit einer Rede ihres Landesparteichefs, Bürgermeister Michael Ludwig, offiziell in den Wahlkampf gestartet. Bei dem Auftritt in einer Eventlocation formulierte Ludwig einmal mehr das Ziel, das Ergebnis von 2020 wieder erreichen zu wollen. Damals war die SPÖ auf 41,6 Prozent gekommen. Und er verriet erste Vorhaben für die nächste Legislaturperiode. Verkündet wurden etwa Pläne für das Otto-Wagner Areal, das nun doch zum Uni-Campus werden soll.

von APA