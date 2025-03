Neuer Planet in ferner Galaxie entdeckt

"Es ist eine kleine Ergänzung zur bereits langen Liste bekannter Planeten, aber solche Entdeckungen sind entscheidend, um unser Verständnis der Mechanismen der Planetenentstehung und -evolution zu verbessern", ließ sich der an der Entdeckung beteiligte José Rodrigues vom Porto Institute of Astrophysics in der Mitteilung der Universität Genf zur Entdeckung zitieren.

Bei TOI-512 b handelt es sich um eine sogenannte Supererde, also um einen felsigen Planeten, der größer ist als die Erde. Er ist etwa 3,5-mal so groß wie die die Erde und umkreist seinen Stern in nur etwas mehr als sieben Erdentagen.

Entdeckt haben die Forschenden den neuen Planeten mit dem Weltraumteleskop "Tess" und mit dem Spektrographen "Espresso", einem Instrument am Very Large Telescope (VLT) des Europäischen Südstern-Observatoriums (ESO), das sich auf dem Paranal-Observatorium in der Atacamawüste in Chile befindet.

Exoplaneten sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems existieren und um andere Sterne kreisen. Seit der Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1995, für welche Michel Mayor und Didier Queloz im Jahr 2019 den Physiknobelpreis erhielten, haben Astronominnen und Astronomen mehr als 7.000 Exoplaneten entdeckt.