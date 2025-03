NASA-Teleskop "SphereX" soll Ursprünge des Universums erforschen

Ein neues NASA-Weltraumteleskop soll die Ursprünge des Universums erforschen. Das Teleskop "SphereX" (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) startete mit Hilfe einer "Falcon 9"-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Kalifornien, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

von APA