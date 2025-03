"Mindlock - The Apartment": Gefangen im eigenen Verstand

Colin Walker führt ein trostloses Leben in seinem kleinen Apartment. Fotos an den Wänden erzählen Geschichten von lebensfrohen Zeiten, doch diese sind wohl schon lange vergangen. Auch dem Hauptcharakter des Mystery-Abenteuer-Spiels "Mindlock - The Apartment" ist das deutlich anzusehen. Er ist blass, läuft gebeugt und sein ausdrucksloses Gesicht spiegelt die innere Leere wider.

von APA