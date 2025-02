KI-Startup Thinking Machines geht mit 30 Koryphäen an den Start

Die ehemalige Technik-Chefin von OpenAI, Mira Murati, hat für ihr neues KI-Startup Thinking Machines etwa 30 führende Forscher der Branche angeworben. Davon kämen etwa zwei Drittel vom ChatGPT-Herausgeber, hieß es am Dienstag in einem Blog-Posting zum ersten öffentlichen Auftritt des "Forschungs- und Produktunternehmens". Die Firma will nach eigenen Angaben den Schwerpunkt auf eine Zusammenarbeit zwischen Künstlicher Intelligenz (KI) und Menschen legen.

von APA