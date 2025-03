Italiens Regierung: Schulen sollen keine Gendersternchen benutzen

In Italien soll es künftig in offiziellen Schreiben von Schulen keine geschlechtsneutrale Sprache mit Sonderzeichen mehr geben. In einem Rundschreiben an alle Schulen des Landes forderte das Bildungsministerium die Einrichtungen dazu auf, Zeichen wie das Gendersternchen oder das in Italien gebräuchliche "schwa" (ein umgedrehtes e) fortan nicht mehr zu verwenden.

von APA