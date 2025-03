Internationales Uni-Projekt will Gletscher-Biodiversität erhalten

Ein internationales Netzwerk an Forscherinnen und Forschern unter Federführung der Universität Innsbruck will bezüglich der Gletscherschmelze retten, was noch zu retten ist. Das "Glacier Stewardship Program", das unter anderem gemeinsam mit den Schweizer Universitäten ETH Zürich und EPF Lausanne durchgeführt wird, versucht die Auswirkungen des Abschmelzens der Gletscher abzumildern und möchte die im Eis vorhandene mikrobielle Vielfalt erhalten, hieß es am Mittwoch.

von APA