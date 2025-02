Genfer Forscher entdeckten Warnzeichen für Chemotherapie-Resistenz

Genfer Wissenschafter haben ein Frühwarnzeichen für Chemotherapie-Resistenzen bei Darmkrebs entdeckt. Die Forscherinnen und Forscher identifizierten spezifische Veränderungen bestimmter Lipide in Krebszellen, die dagegen resistent sind. Das Verständnis dieser Veränderungen könne auch dazu beitragen, neue Behandlungsstrategien zur Überwindung dieser Resistenzen zu entwickeln, so die Universität Genf am Mittwoch.

von APA