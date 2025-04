Galaxien sterben laut Studie schneller als vermutet

Galaxien ziehen Gas aus ihrer Umgebung an und nutzen dieses, um neue Sterne zu bilden. Dadurch wachsen sie und ziehen noch mehr Gas an, was die Sternentstehung weiter antreibt. Dieser Prozess sorgt dafür, dass Galaxien über lange Zeiträume hinweg immer größer werden. Allerdings wachsen Galaxien nicht unbegrenzt, aufgrund eines Prozesses, der in der Astronomie "Quenching" heißt. Galaxien, die keine Sterne mehr produzieren, werden als tote Galaxien bezeichnet. Sie erscheinen rot, weil sie keine jungen, hellen blauen Sterne mehr enthalten, sondern nur noch ältere, rote Sterne übrig bleiben. Was das "Quenching" verursacht, ist laut der Universität noch immer ein grosses Rätsel.

Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop haben Forschende nun die bisher entfernteste - und damit älteste - massive tote Galaxie entdeckt. Analysen zeigten, dass diese in den ersten 600 Millionen Jahren nach dem Urknall etwa zehn Milliarden Sterne gebildet hat, bevor sie dann 700 Millionen Jahre nach dem Urknall die Sternenbildung einstellte.

Diese Entdeckung legt gemäß den Forschenden nahe, dass massive tote Galaxien in den ersten Milliarden Jahren des Universums mehr als 100-mal häufiger vorkamen als bisher angenommen. Die Modelle müssen laut der Universität daher möglicherweise überdacht werden. Der Fachwelt stellten die Forschenden die Entdeckung in einer Studie im Fachblatt "The Astrophysical Journal" vor.