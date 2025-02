CD-Labor will Chemikalien-Nachweis verbessern

Mit Infrarotspektroskopie lässt sich eine gesuchte Substanz, beispielsweise eine Verunreinigung, in einer Probe schnell und präzise finden. Es gibt aber Einschränkungen, weshalb inzwischen "Quanten-Kaskaden-Laser" statt herkömmlichen Lichtquellen verwendet werden. Ein neues Christian-Doppler(CD)-Labor an der Technischen Universität (TU) Wien will nun die Wechselwirkung zwischen Laser und Probe genauer untersuchen.

von APA