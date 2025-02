Bodensee-Vergissmeinnicht könnte Opfer des Klimawandels werden

Der niedrige Bewuchs auf dem Kies im Wasserschwankungsbereich des Mehrerauer Seeufers bei Bregenz sieht nicht spektakulär aus, dieser Strandrasen ist aber eine österreichweit einzigartige Pflanzengesellschaft, deren Entwicklung seit 2003 überwacht wird. Sie besteht aus Pflanzen, die auf Standorte spezialisiert sind, die im Sommer mitunter unter Wasser stehen, im Winter bei Niedrigwasser aber trockenfallen. Besondere Beachtung findet dabei das Bodensee-Vergissmeinnicht.

Mitte der 1980er-Jahre gab es aufgrund von verschlechterten Lebensbedingungen nur mehr klägliche Restbestände der azurblau bis rosa blühenden, recht kurzlebigen Pionierpflanze. Besserung, wenn auch mit großen Schwankungen, brachten Schutzbemühungen ab 2002. Der aktuelle, von der Forschungsabteilung der inatura Dornbirn finanzierte Monitoringbericht des UMG Umweltbüro Grabher lässt nun aber aufhorchen: In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass die vom langjährigen Mittel deutlich abweichenden Pegelstände des Bodensees ein "nicht zu unterschätzender Gefährdungsfaktor" für das Bodensee-Vergissmeinnicht seien.

Umfasste der Bestand im Frühjahr 2007 noch rund 200.000 Rosetten, war nach einer Reihe ungewöhnlich hoher Wasserstände ab 2012 im Frühjahr 2024 nur mehr ein Zehntel der Pflanzen vorhanden. Nach dem besonders lange andauernden Sommer-Hochwasser fanden sich im Herbst 2024 nur mehr etwa 3.000 Exemplare. Dabei ist vor allem der Zeitpunkt der Überflutung problematisch: 2024 standen die Pflanzen schon zur Blütezeit ab April unter Wasser - sie konnten keine Samen bilden, daher der weitere "dramatische Rückgang".

Sollten sich die Wasserstände des Bodensees normalisieren, wäre eine Erholung möglich, weil sich "Myosotis rehsteineri" auf veränderte Bedingungen grundsätzlich rasch einstellen könne. "Aber wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass der Bestand auf ein kleines Vorkommen zusammenschrumpft", so Fachmann Markus Grabher. Trockene Sommer tun der Pflanze gut, sind es aber zu viele, übernehmen Konkurrenzpflanzen den Standort. Ebenfalls problematisch ist starker Wellenschlag durch Starkwinde und Ufererosion. Die Landesregierung ließ 2024 zur Bestandssicherung nachgezogene Pflanzen am Ufer bei Lochau ausbringen.

Das Mehrerauer Seeufer und die Mündung der Bregenzerach stehen seit 1991 unter Naturschutz. Im Juni 2024 wurde der Schwemmfächer der Bregenzerach in das Schutzgebiet integriert, das Betreten der Inseln an der Achmündung ist seither verboten. Das Gebiet ist aber auch ein beliebter Naherholungsraum. Weil Lagerfeuer, Müll und Lärm die sensible Natur stören, muss die Naturwacht Besucher und Besucherinnen immer wieder daran erinnern, Rücksicht zu nehmen.