Bescheidene Mond- und Sonnenfinsternisse im März

Eine Mondfinsternis ereignet sich, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie stehen und der Schatten der von der Sonne beleuchteten Erde auf den Mond fällt. Tritt der Mond in den Kernschatten der Erde, wird er von den direkten Sonnenstrahlen völlig abgeschirmt. Im Halbschatten erreicht immer noch ein Teil des Sonnenlichts den Mond.

Bei der Mondfinsternis am 14. März tritt der Mond um 6.09 Uhr (Wien) in den Kernschatten der Erde. Allerdings geht der Mond dann schon um 06.15 Uhr unter und ist dabei erst zu neun Prozent verfinstert. Bessere Sicht auf das himmlische Schattenspiel gibt es in Nord- und Südamerika.

Sonnenfinsternisse gibt es nur bei Neumond. Da steht der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne. Durchschnittlich zwei Mal im Jahr verdeckt der Erdtrabant dabei zumindest teilweise die Sonnenscheibe.

In Österreich ist dieses Schauspiel am 29. März im vollen Verlauf zu sehen: Die partielle Sonnenfinsternis beginnt um 11.41 Uhr (Wien), die maximale Bedeckung wird um 12.18 Uhr erreicht. Die Sonne wird dabei aber nur zu einem kleinen Teil vom Mond bedeckt: zu 14 Prozent bezogen auf den Durchmesser bzw. sechs Prozent bezogen auf die Fläche der Sonnenscheibe. Insgesamt dauert die partielle Finsternis - die übrigens nirgendwo auf der Welt ringförmig oder total zu sehen ist - eine Stunde und elf Minuten (Wien).

Um eine Sonnenfinsternis zu beobachten, muss man unbedingt seine Augen mit entsprechendem Equipment schützen. Notwendig sind eine Finsternisbrille oder Sonnenfilterfolie, die im astronomischen Fachhandel erhältlich sind. Sonnenbrillen bieten zu wenig Schutz, Experten warnen auch davor, "Hausmittel" wie Rettungsdecken, rußgeschwärzte Gläser, CDs oder Ähnliches zu verwenden.

Das Jahr 2025 hat noch eine zweite - attraktivere - Mondfinsternis zu bieten: Am 7. September wird der Mond bei seinem Aufgang um 19.21 Uhr (Wien) bereits zu 86 Prozent im Kernschatten der Erde sein. Die totale Verfinsterung beginnt um 19.30 Uhr und dauert bis 20.53 Uhr.

Service: WAA zur Mondfinsternis: https://go.apa.at/z0ssNZaa; WAA zur Sonnenfinsternis: https://go.apa.at/fN4DKgKx