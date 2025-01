Trump-Berater prüfen Zölle für kritische Importe

Die aktuellen Diskussionen konzentrieren sich demnach darauf, Zölle nur auf bestimmte Sektoren zu erheben, die als kritisch für die nationale oder wirtschaftliche Sicherheit angesehen werden.

Trump zieht am 20. Jänner erneut ins Weiße Haus ein. Er hat im Wahlkampf wiederholt gedroht, sämtliche Importe mit hohen Zöllen zu belegen. Kurz vor Weihnachten forderte Trump die Europäische Union dazu auf, mehr Öl und Gas aus den USA zu kaufen. Er habe der EU gesagt, dass sie das enorme US-Defizit im bilateralen Handel "durch den großangelegten Kauf unseres Öls und Gases ausgleichen" müsse, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) stimmt die Mitgliedsunternehmen bereits auf schwierige Zeiten ein. "Die deutsche Wirtschaft muss sich in der zweiten Amtszeit von Donald Trump auf stärkeren Protektionismus und höhere Handelshürden einstellen", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian kürzlich der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Handel mit den USA droht dadurch deutlich schwieriger zu werden." Dabei sind die USA der wichtigste Exportmarkt für deutsche Unternehmen. Allein von Jänner bis Oktober 2024 verkauften sie dorthin Waren im Wert von fast 136 Milliarden Euro - so viel wie in kein anderes Land. Das entspricht mehr als zehn Prozent der gesamten deutschen Ausfuhren.