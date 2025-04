Sammelklage in Frankreich und Spanien gegen Booking.com

Zwei Anwaltskanzleien haben eine Sammelklage gegen die Buchungsplattform Booking.com angestrengt, um Entschädigungen für Hotelbetreiber in Frankreich und Spanien wegen illegaler Vertragsklauseln zu erwirken. Es gehe um "Verluste wegen überhöhter Provisionen", sagte der an der Initiative beteiligte Anwalt Marc Barennes am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

von APA