Thomas Gottschalk verkündet Show-Aus im Fernsehen

Entertainer Thomas Gottschalk hat im TV das Ende seiner Show-Karriere in der Samstagabend-Unterhaltung im Fernsehen bekanntgegeben. "Ich werde am nächsten Sonntag (18. Mai; Anm.) 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus", sagte der Deutsche in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

von APA