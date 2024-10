Sandy Meyer-Wölden postete Pärchen-Foto mit Freund Alexander

Die fünffache Mama und Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher: "In einer Beziehung, die von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, öffnet sich der Weg für eine tiefe Verbundenheit." Auf dem Bild posiert das Paar Arm in Arm vor dem Hollywood-Schriftzug in Los Angeles und lächelt in die Kamera. Anfang September waren Meyer-Wölden und Müller bei einem Charity-Event erstmals gemeinsam über den roten Teppich gegangen. Unter anderem gratuliert Lilly Becker Meyer-Wölden unter dem Post. "Liebe steht dir gut", schrieb Becker auf Englisch.

Meyer-Wölden hat mit Pocher, von dem sie sich 2013 trennte, drei gemeinsame Kinder, zwei Kinder stammen aus einer späteren Beziehung mit einem Geschäftsmann. Im August hatte die 41-Jährige erklärt, dass sie wieder nach Köln zieht.