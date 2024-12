Paul McCartney und Ringo Starr gemeinsam auf der Bühne

Sir Paul (82) spielte das Abschlusskonzert seiner "Got Back Tour", die ihn durch Lateinamerika, Frankreich und Spanien geführt hatte und in der britischen Hauptstadt am Donnerstag ihr Finale fand. Ringo Starr war nicht der einzige prominente Gast, auch Ronnie Wood (77) von den Rolling Stones war dabei, mit dem Sir Paul den Beatles-Song "Get Back" spielte.

Die Beatles trennten sich 1970. Nach der Ermordung John Lennons im Jahr 1980 und dem Tod von George Harrison im Jahr 2001 sind McCartney und Ringo Starr die einzigen überlebenden früheren Mitglieder der legendären Fab Four. Sie sind nur selten gemeinsam auf der Bühne zu sehen.