Oper verwandelt sich wieder in prachtvollen Ballsaal

Die Vorbereitungen auf den 67. Wiener Opernball am Donnerstag sind in ihrer finalen Phase: Seit Dienstagfrüh verwandeln 500 Arbeiterinnen und Arbeiter die Oper in nur 30 Stunden in den schönsten Ballsaal der Welt. Der Rückbau geht mit nur 21 Stunden übrigens noch schneller. Für den Umbau wird im Inneren der Oper als erstes das Parkett aufgebaut.

von APA