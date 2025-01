Mark Hamill auf der Flucht vor Bränden in Los Angeles

Hamill hat mit seiner Frau mit Marilou drei erwachsene Kinder, darunter die gemeinsame Tochter Chelsea, Trixie ist der Name eines seiner Hunde. Der Hollywoodstar, der bekannt für seine Rolle als Luke Skywalker in "Star Wars" ist, schrieb weiter, dass die aktuellen Brände "das schrecklichste Feuer seit '93" seien: "Passt auf euch auf!" Seit Dienstagvormittag breitet sich an der kalifornischen Pazifikküste ein zerstörerischer Waldbrand aus. Zehntausende Menschen sind derzeit vor den Flammen auf der Flucht.

Hamill hatte erst im Dezember sein Haus wegen eines zerstörerischen Waldbrands im kalifornischen Küstenort Malibu verlassen müssen. Neben ihm und tausenden weiteren Anwohnern waren auch die Sängerin Cher, die Schauspielerinnen Jane Seymour und Mira Sorvino sowie der Schauspieler Dick Van Dyke von den Evakuierungen betroffen gewesen.