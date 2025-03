König Charles mag Bob Marley und Kylie Minogue

"Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik viel bedeutet. Ich weiß, dass das auch für viele andere der Fall ist", sagte der 76-Jährige. Musik habe die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den Tiefen des Gedächtnisses hervorzuholen, in Zeiten der Traurigkeit zu trösten oder "uns an entfernte Orte zu entführen".

Das womöglich Wichtigste aber sei, dass Musik Freude bringe, sagte Charles. "Das ist, was ich besonders teilen wollte - Lieder, die mir Freude gemacht haben." Zu hören ist die Sendung am Commonwealth-Tag, an dem die Staatengemeinschaft gefeiert wird. Die im Voraus genannten Künstler der Playlist kommen aus dem Commonwealth oder haben entsprechende familiäre Verbindungen.

Der Commonwealth in seiner heutigen Form existiert seit 1949, die Mitglieder sind größtenteils frühere Kolonien, zunehmend treten ihm aber auch Länder bei, die nicht Teil des britischen Empire waren. In einem Teil der Mitgliedstaaten ist König Charles auch formell weiterhin Staatsoberhaupt, wie etwa in Kanada, Australien, Neuseeland und mehreren Inselstaaten in der Karibik.