Kendrick Lamar veröffentlicht überraschend neues Album

Das vergangene Jahr war für den 37-Jährigen nicht zuletzt von einem Kleinkrieg mit dem kanadischen Rapper Drake bestimmt. Der Streit der beiden führte zu einigen der größten Hits des Jahres. Lamars "Not Like Us" etwa schaffte es an die Spitze der Billboard's Charts und brachte ihm eine Reihe von Nominierungen für die Grammy-Awards im kommenden Jahr ein.

"GNX", das zwölf Titel enthält, kommt wenige Monate, bevor Lamar bei der Halbzeitshow des Super Bowls - dem Finalspiel der US-Football-Liga NFL, im Februar 2025 auftreten wird.