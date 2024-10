Inflation im Oktober unverändert bei 1,8 Prozent

"Mit einem Minus von über elf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat reduzieren sie die Inflationsrate nun um mehr als einen Prozentpunkt", rechnen die Statistiker vor. Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol steigen demnach im vierten Monat in Folge wieder stärker an und entwickeln sich mit einem Plus von drei Prozent deutlich über der allgemeinen Inflationsrate.

Damit war die Teuerung in Österreich im Oktober gleich hoch wie im September. Im Nachbarland Deutschland ist die Inflation im Oktober überraschend und unerwartet kräftig von 1,6 auf 2,0 Prozent gestiegen.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) legte im Oktober 2024 zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozent zu, zum Vormonat September waren es nach vorläufiger Schnellschätzung plus 0,4 Prozent.

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) meinte heute, die Inflationsrate bleibe auf niedrigem Niveau, ähnlich wie im Vormonat. Dass die Teuerungsraten gemäß nationaler Berechnung im Oktober 2024 im Vergleich zum September 2024 in einigen anderen Euroraum-Staaten wieder teils stärker ansteigen und dies in Österreich nicht der Fall sei, trage zur Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfelds bei. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte ebenfalls, dass die Inflationsrate auf niedrigem Niveau bleibe. "Beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex liegt Österreich nun unter dem Wert für Deutschland", so Brunner.