Großer Jubel in Brasilien nach Oscar-Gewinn

Nach dem Gewinn des Oscars für den besten internationalen Film durch "Für immer hier" (Originaltitel: "I'm Still Here") des brasilianischen Regisseurs Walter Salles ist in dem südamerikanischen Land großer Jubel ausgebrochen. Hunderte Menschen feierten die Auszeichnung auf einem zentralen Platz in Salvador - ähnlich dem Gewinn einer Fußball-Weltmeisterschaft, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen war.

von APA