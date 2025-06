Fläche für Harald-Juhnke-Platz in Berlin fixiert

Am Kurfürstendamm in Berlin soll ein Harald-Juhnke-Platz entstehen - inzwischen steht die genaue Fläche dafür fest. Das Areal an der Kreuzung Kurfürstendamm, Grolmanstraße und Uhlandstraße ist knapp 470 Quadratmeter groß und soll möglichst bald offiziell nach dem Berliner Schauspieler und Entertainer benannt werden, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf auf dpa-Anfrage mitteilte.

von APA