Die Cleveland Cavaliers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch ihr 15. Saisonspiel gewonnen. Gegen die Charlotte Hornets feierte das Team aus Ohio am Sonntag (Ortszeit) einen 128:114-Heimsieg. Die Cavaliers sind der erste Club seit den Golden State Warriors 2016 und der erst vierte überhaupt in der NBA-Geschichte, der die ersten 15 Partien einer Saison gewinnen konnte. Die Warriors stellten vor acht Jahren mit 24 Siegen zum Start den Rekord auf.

von APA