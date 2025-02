Bestsellerautor Adler-Olsen unheilbar an Krebs erkrankt

Der dänische Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen ("Erbarmen") ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. Das gab der 74-Jährige in einem Interview mit der Zeitung "Politiken" bekannt. "Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend", sagte der Autor der Krimi-Reihe um den Spezialermittler Carl Mørck vom Sonderdezernat Q. "Also ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls." Er hoffe auf neue Behandlungsmethoden.

von APA