Alec Baldwin in Reality-Serie: "Das Jahr war schrecklich"

Alec Baldwin spricht in seiner neuen Reality-Serie offen über die schwierige Zeit nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau. "Das Jahr war einfach nur schrecklich", sagte der Schauspieler dem Branchenmagazin "People" zufolge in der Serie. Es habe Zeiten gegeben, wo er nur schwer aus dem Bett habe aufstehen können. "Das war alles surreal." Die Serie "The Baldwins" soll im Frühjahr erscheinen.

von APA