Wieder Proteste gegen freiheitlichen Akademikerball erwartet

Am Freitag wird es gegen den in der Wiener Hofburg stattfindenden freiheitlichen "Akademikerball" wieder zu Protesten auf der Straße kommen. Am Heldenplatz rund um die Hofburg gilt ab 17 Uhr ein Platzverbot, um ein Aufeinandertreffen von Demonstranten und Ballgästen zu verhindern. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt zu rechnen. Am Ball wird mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens Landesparteichef Dominik Nepp wieder blaue Prominenz erwartet.

von APA