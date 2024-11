Tulsi Gabbard: Trumps Kandidatin für den Posten der Geheimdienstkoordinatorin

Tulsi Gabbard begann ihre politische Karriere in der Demokratischen Partei und wurde schnell bekannt für ihre kritischen Positionen zur Außenpolitik und ihrer Opposition gegen „endlose Kriege.“ Als Offizierin der Hawaii Army National Guard diente Gabbard im Irak und in Kuwait, was sie zu einer entschiedenen Kritikerin der amerikanischen Interventionen im Ausland machte. Ihr Einsatz und ihre Erfahrung prägten ihre Überzeugung, dass die USA eine klügere, strategischere Außenpolitik benötigen.

2022 entschied sich Gabbard, die Demokratische Partei zu verlassen. Sie nannte eine zunehmende ideologische Starrheit und eine „anti-freiheitliche“ Haltung als Gründe für ihren Ausstieg.

Tulsi Gabbard hat sich in den letzten Jahren von einer progressiven Demokratin zur konservativen Unabhängigen entwickelt – eine Transformation, die viele überrascht hat. Ihre Ansichten zur Außenpolitik, ihre Kritik an der „Woke“-Kultur und ihr Einsatz für bürgerliche Freiheiten brachten ihr wachsende Unterstützung von konservativer Seite ein. Kritiker werfen ihr jedoch vor, dass sie ihre früheren Werte verraten und politische Positionen angenommen habe, die ihren ursprünglichen Überzeugungen widersprechen.