Trump über Musk: "Er hat einen fantastischen Job gemacht"

Zuvor hatte ein Bericht über den angeblich massiven Drogenkonsum des Tech-Milliardärs für Aufregung gesorgt. Kurz vor dem Auftritt mit Trump berichtete die "New York Times", der SpaceX-Chef habe während des Wahlkampfs 2024 so viel Ketamin eingenommen, dass er dadurch Blasenprobleme bekommen habe. Dem Bericht zufolge hatte der Drogenkonsum des 53-Jährigen Besorgnis ausgelöst.

Der reichste Mann der Welt soll auch Ecstasy und halluzinogene Pilze eingenommen haben und im vergangenen Jahr mit einer Pillendose unterwegs gewesen sein. Musk hatte bereits in der Vergangenheit den Konsum von Ketamin zugegeben - dazu jedoch erklärt, die Substanz sei ihm verschrieben worden.

Demnach ist unklar, ob Musk auch Drogen nahm, während er seine Tätigkeit an der Spitze der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) für die Trump-Regierung ausübte. Durch die rigiden Kürzungen von DOGE bei Stellen und Ministerien hatte Musk viel Unmut auf sich gezogen.

Nach vier Monaten als Sonderberater von Trump hatte der reichste Mann der Welt diese Woche endgültig seinen Rückzug aus dem Weißen Haus verkündet: Seine Zeit als "spezieller Regierungsmitarbeiter" gehe nun zu Ende, er werde seinen Posten in der Trump-Regierung aufgeben, erklärte der Tech-Milliardär. Trumps Sprecherin dankte ihm für seine Dienste und kündigte an: "Die Anstrengungen, Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu beenden, werden weitergehen." Trump wollte am Freitag gemeinsam mit Musk zu dessen Abschied im Weißen Haus auftreten.