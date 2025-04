Ruanda: Geld, Glanz und Gewalt

31 Jahre nach dem Genozid gilt Ruanda – das „Land der tausend Hügel“ – als eines der sichersten und fortschrittlichsten Länder Afrikas. Die Hauptstadt Kigali ist eine Musterstadt: saubere Straßen, funktionierende Verwaltung. Wer zu schnell fährt, bekommt das Strafmandat aufs Handy geschickt. Eine zentrale Figur in diesem Wandel ist Präsident Paul Kagame. Identifikationsfigur – und vor allem im Ausland umstritten. „Natürlich ist er autokratisch“, sagt Stoisser. „In der New York Times wird Kagame permanent als Diktator bezeichnet.“ Ob er ein guter Präsident war oder nicht – das werde die Geschichte zeigen.

Krobath und Stoisser lenken den Blick auf das, was gelingt. Ein Beispiel: Zipline. Das US-Unternehmen betreibt in Kooperation mit dem ruandischen Gesundheits- und Justizministerium ein Drohnen-Liefersystem für medizinische Güter. „Statt in mehreren Stunden ist man jetzt mit einer Drohne in 20 Minuten in entlegenen Gebieten. Das hat mit Blutkonserven begonnen. Mittlerweile werden auch Medikamente so ausgeflogen“, sagt Stoisser. Auch politisch zeigt das Land Haltung. Ein Beispiel: Altkleiderimporte. „Ganz Ostafrika wollte die Einführung von alten Kleidungsstücken verbieten. Was tut man auch mit einem Pelzmantel in Kigali?“, erzählt Krobath. Die erste Trump-Administration sah darin ein Problem. Mehr als

600 US-Unternehmen leben schließlich vom Second-Hand-Business. Die Drohung: Strafzölle. Uganda, Kenia und Tansania lenkten ein. Ruanda nicht. Plastiktüten? Seit 2008 verboten. Auch der Besitz ist strafbar – und wird kontrolliert.