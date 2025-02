Regierungsverhandlungen: Harald Mahrers Wille geschehe

Sabine Jungwirth ist Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft. Sie meint: „Die Rolle des Wirtschaftsbunds war in diesen Regierungsverhandlungen so offensichtlich wie noch nie.“ Jungwirth hat beim schwarzen Wirtschaftsflügel einen Meinungsschwenk beobachtet. „2023 hatte man den Eindruck, sie wollen eine schwarz-rote Koalition. Dann hat es bei den Kollektivvertragsverhandlungen und rund um die Arbeiterkammerwahl 2024 gekracht. Es gab scharfe Ansagen aus der Gewerkschaft. Der Wirtschaftsbund macht gerne auf beleidigte Leberwurst, Kritik ist Majestätsbeleidigung. Danach wurde deutlich: Es gibt ein Liebäugeln mit der FPÖ.“

Die Dominanz des Wirtschaftsbunds führt sie auf die „extrem komplizierte“ Organisation und das Wahlsystem in der Kammer zurück. Gewählt werde auf Berufsgruppenebene, „im Grunde sind das 800 Einzelwahlen in ganz Österreich. Gewählt wird oft jene Person, die man öftesten sieht. Logischerweise ist das immer der bisherige Obmann oder die Obfrau, weil das bezahlte Funktionäre sind und daher auch umtriebiger.“ Aus den einzelnen Wahlergebnissen werde dann hochgerechnet, wer WK-Präsident wird und im Wirtschaftsparlament sitzt. „Was im Wirtschaftsparlament diskutiert wird, ist dem Präsidenten ziemlich egal. Entscheidungen werden in ganz anderen Gremien getroffen, mit dem Argument ,Wir sind eh die Mehrheitsfraktion.‘ Das ganze System ist so, dass sich das eigentliche Wahlergebnis in den Entscheidungsstrukturen nicht abbildet.“

Bei Veranstaltungen der Kammer ­bekämen vor allem ÖVP-Politikerinnen und -Politker eine Bühne, erzählt Jungwirth weiter. Studien, die von Experten der Wirtschaftskammer gemacht werden, würden wiederum von der ÖVP für politische Vorstöße aufgegriffen. Und der Wirtschaftsbund bekomme aufgrund seiner Stärke viel Geld aus Kammermitteln (in etwa vergleichbar mit der Parteienförderung aufgrund des Nationalratswahlergebnisses), was ihn zur reichsten Teilorganisation der ÖVP macht. Kein Parteiobmann wird es sich mit dem Wirtschaftsflügel verscherzen.

Würden alle Kleinunternehmer wählen gehen, könne man auch die absolute Mehrheit der Schwarzen brechen, ist sich die Grüne sicher. Was sie zur Pflichtmitgliedschaft sagt? Umfragen unter den Mitgliedern der Grünen Wirtschaft ergeben ein ausgewogenes Verhältnis für und wider Pflichtmitgliedschaft, erklärt Jungwirth. Sie würde daher bei der Finanzierung ansetzen: Mit einer schlankeren Kammerstruktur könne man viel Geld sparen, die Beiträge dann nach Vorbild der deutschen Handelskammer aufsetzen: mit einer relativ günstigen Basismitgliedschaft und einem Zuschlag, der sich – mit ­einem hohen Freibetrag – nach dem ­Gewinn der Unternehmen richtet. „Persönlich glaube ich, dass die Pflichtmitgliedschaft nicht mehr zeitgemäß ist, vorrangig ist aber eine Reform bei Beiträgen und Organisation. Es muss günstiger werden, dabei zu sein, und es muss wirklich die gesamte Breite der Mitglieder serviciert werden.“ Die Interessen kleiner Unternehmen oder EPUs wie etwa der 24-Stunden-Betreuerinnen würden mehr oder weniger ignoriert.